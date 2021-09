Rizzardi yachts al salone nautico di Genova con i modelli sportivi "In"

Mercoledì 15 Settembre 2021, 15:29

Rizzardi Yachts sarà presente al salone nautico di Genova con i suoi due ultimi modelli sportivi open di grande livello prestazionale e lussuosi negli allestimenti. «Il successo decretato dalla linea “IN” di Rizzardi Yachts - si legge in una nota - ha dato l’avvio al nuovissimo progetto INeight. L’ampiezza di questo yacht è straordinaria, sarà, infatti, come navigare su un 24m flybridge raggiungendo però fino a 50 Kn di velocità. Un vero purosangue del mare dalle indiscutibili doti marine pronto a stupire con spazi e performance tra loro perfettamente combinati. Le linee sportive seguono il family feeling iniziato con la sorella INsix per evolversi in questa dimensione accogliendo un flybridge completamente nascosto nel profilo laterale. Con i suoi 6 metri di larghezza il comfort è garantito. All’esterno con la zona di prua collegata da comodi passaggi laterali, la pedana, il garage e l’ampio pozzetto. All’interno il salone, grazie alle ampie finestrature e alla porta scorrevole a scomparsa, offre una luminosità e profondità uniche per la sua classe, garantendo il massimo della sicurezza in qualsiasi condizione».

L’azienda si presenta a Genova portando con sé il varo di numerosi yachts INfive e INsix e dati di fatturato in crescita rispetto all’incremento del 30% già avuto tra il 2019 e il 2020. A confermare tale tendenza positiva, inoltre, vi sono anche alcune imbarcazioni già commissionate per il 2022 nonché nuovi modelli in arrivo.