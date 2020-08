Rizzardi vara un altro yach, Montezemolo ospite d'eccezione al Circeo

Ospite di eccezione per il varo al Circeo dell’InSix numero 3 della Rizzardi Yachts. I cantieri di Sabaudia continuano a sfornare imbarcazioni, come promesso. C'era, infatti, Luca Cordero di Montezemolo a "curiosare" al momento della consegna. L'ex presidente della Ferrari si è intrattenuto con il patron, Gianfranco Rizzardi, fondatore dello storico marchio che con la sua esperienza guida i figli Damiano e Corrado nella gestione e nella progettazione dell’azienda.

Artigianilità e attenzione alle esigenze della clientela per le imbarcazioni prodotte da oltre 40 anni a Cerasella. Un'attività che nel segmento degli open sotto i 30 metri è leader in Italia. L’InSix viene proposto con parecchie opzioni estetiche, quello varato nei giorni scorsi è il primo esemplare bianco. Sta proprio qui il successo dell’azienda nautica, in grado di offrire diverse configurazioni che comprendono colorazioni, finiture, materiali e scelte funzionali come layout, dotazioni e accessori. Di fondamentale importanza per seguire questa filosofia di produzione, sono le maestranze del cantiere forti della tipica artigianalità tutta italiana.

Ora, fanno sapere dal cantiere, stanno ultimando il nuovo modello InFive che verrà presentato al prossimo Salone di Genova.

