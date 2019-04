Ritrovata viva l'anziana scomparsa a Priverno: è in gravi condizioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo quasi tre giorni di ricerche è stata ritrovata viva la donna scomparsa a Sonnino. L'anziana è stata trovata dal personale del nucleo cinofili dei Vigili del Fuoco lungo un binario abbandonato a circa un chilometro dalla stazione di Fossanova in località capocroce nel Comune di Sonnino.La donna è stata immediatamente presa in consegna dal personale sanitario del 118. «Notevole lo spiegamento di personale - spiegano dai vigili del fuoco - messo a disposizione per la ricerca della donna dal 28 aprile. Le ricerche effettuate grazie al personale TAS (Topografia Applicata al Soccorso) con l'ausilio di elicottero, sommozzatori e nucleo cinofilo. Tali operazioni coordinate da un nostro funzionario presente sul posto hanno visto in azione per tutta la durata delle ricerche anche carabinieri e protezione civile».La donna di 84 anni è stata trasferita in ospedale a Terracina in codice rosso. E' molto provata dopo i tre giorni passati senza mangiare, senza bere e soprattutto all'addiaccio.