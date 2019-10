Risultati deludenti, il Latina calcio ha esonerato allenatore e direttore sportivo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Rivoluzione nel Latina calcio, dopo la sconfitta di ieri e un avvio di stagione al di sotto delle aspettative. Via allenatore e direttore sportivo.«Raffaele Di Napoli e Alessandro Tatomir non sono più allenatori in prima ed in seconda del Latina Calcio 1932. La Società Latina Calcio 1932 ha deciso l’esonero di entrambi gli allenatori ancor prima di scegliere la nuova guida tecnica del sodalizio nerazzurro. Stessa sorte anche per Emanuele Germano rimosso dal suo incarico di Direttore Sportivo» - si legge in una nota diffusa dalla società.Le decisioni sono maturate dopo l’ennesimo stop subito ieri in Sardegna al termine della gara contro il Muravera costata una sconfitta per 2 a 0. Intanto per la preparazione della gara di domenica contro il Portici «il Latina Calcio 1932 ha deciso di affidare provvisoriamente la squadra a Carlo Graziano allenatore della juniores nazionale chiamato ora a traghettare l’undici nerazzurro in attesa di una nuova guida tecnica a cui affidare la preparazione della rosa per i futuri impegni nell’attuale campionato di serie D».