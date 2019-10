Latina, lavori in corso in cucina ma il ristorante resta aperto: multato e chiuso dai Nas

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Controlli e sanzioni in provincia di Latina da parte dei carabinieri del Nas. Il provvedimento più pesante è stato nei confronti di un ristorante di Lenola, dove erano in corso lavori di ristrutturazione in cucina e in un deposito ma si era comunque al lavoro in attesa dell'apertura. Il ristorante è stato chiuso e multato per mille euro circa.Verifiche anche sulla filiera alimentare. A Cori ispezionato uno stabilimento di produzione conserve alimentari vegetali. Trovate olive in salamoia con una etichettatura errata per peso e tracciabilità, e così sono state sequestrate 670 confezioni e la sanzione comminata è stata di 3.500 euro.Problema simile anche a Fondi, in una rivendita all'ingrosso di frutta secca, dove però a mancare era l'indicazione di alcuni lotti. Sequestrate 110 confezioni di olive in salamoia e 180 confezioni di passata di pomodoro per un valore complessivo di oltre 3.000 euro. Più sanzioni per 5.500 euro.