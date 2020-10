Rissa con mazze e coltelli a Fondi, due feriti: fuggi fuggi all'arrivo della polizia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Violenta rissa attorno alle 22 di ieri sull'Appia a Fondi , all'altezza della strada di accesso a due noti supermercati.A fronteggiarsi, per cause da accertare, due gruppi di stranieri.Immediato l'intervento delle forze dell'ordine (carabinieri e polizia) allertate dai residenti.A seguire le indagini, ora, sono gli agenti del locale commissariato.Diversi i mezzi del 118 intervenuti tra ambulanze e auto mediche.Sono almeno due i feriti in maniera seria. A terra le forze dell'ordine hanno trovato alcune mazze alle quali, dal resoconto di alcuni testimoni oculari, erano stati legati dei coltelli.Nelle prossime ore potrebbero arrivare delle denunce. Le indagine attualmente proseguono con il massimo riserbo anche perché alcune persone che hanno sicuramente preso parte alla rissa sono riuscite a fuggire prima dell'arrivo delle forze dell'ordine.