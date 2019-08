Notte di follia a Cisterna, rissa e auto contromano nell'isola pedonale: agenti feriti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Notte di paura a Cisterna di Latina la scorsa notte, dopo il concerto delle Vibrazioni in piazza XIX Marzo.Intorno all’1,45 è scoppiata una rissa in piazza Amedeo Di Savoia, alle spalle del Monumento ai Caduti. "Gli autori della rissa - spiega il Comune in una nota - sembravano essersi dispersi. In realtà uno di loro, D.C. (25enne residente a Cisterna, già noto alle Forze dell’Ordine) aveva raggiunto Piazza Caetani e, con la violenza, si era impossessato di una Volkswagen Golf con la quale aveva probabilmente deciso di vendicarsi per l’accaduto. Si è quindi messo alla guida dell’auto con la quale ha varcato l’arco di Porta Agrippina, percorso l’area pedonale di Piazza XIX Marzo sul versante dell’edicola sbucando su Corso della Repubblica che ha percorso contromano fino a Piazza Saffi. Qui è entrato nella piazza sfiorando in velocità i numerosi clienti seduti nei tavoli all’esterno dei bar, ha imboccato via Cairoli contromano accelerando alla vista degli agenti che gli intimavano di fermarsi".Momenti di vero terrore fino a quando gli agenti sono riusciti a farlo scendere dall'auto e a immobilizzarlo. "Ma l’uomo, in forte stato di alterazione, ha reagito con violenza colpendo gli agenti, riuscendo infine a scappare".A quel punto è entrato in una gelateria dove si è impossessato di un coltello con il quale ha iniziato a minacciare i conducenti delle auto in transito lungo Corso della Repubblica con l’intento di rubarne una e far perdere le sue tracce.A quel punto la polizia, con l’uso dello spray urticante, è riuscita a immobilizzare l’uomo e a trarlo in arresto conducendolo nelle camere di sicurezza di Via Benedetto Croce.“Una situazione pericolosa che siamo riusciti a gestire senza non poche difficoltà – ha commentato il Comandante della Polizia Locale, Raoul De Michelis - . La presenza dei nostri agenti nella piazza ha garantito un celere intervento. Voglio ringraziare il personale intervenuto che ha messo a repentaglio la propria personale incolumità. Quattro di loro sono dovuti ricorrere alle cure mediche e dovranno assentarsi dal servizio per diversi giorni con la conseguente diminuzione del già ridotto numero di personale. La sinergia tra le forze di polizia è fondamentale per fronteggiare situazioni di rischio”.In merito alla vicenda, il Sindaco Carturan ha dichiarato: “Anzitutto faccio i complimenti al Comando della Polizia locale esprimendo vicinanza e solidarietà agli agenti rimasti feriti. Le cose potevano andare molto peggio e questo dovrebbe farci riflettere tutti sul fatto che quando si parla si sicurezza, durante queste grandi manifestazioni, la prudenza non è mai troppa”.D.C. nella mattinata odierna è stato rinchiuso nel carcere di Latina. Deve rispondere dei reati di rapina, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.