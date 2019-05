Rissa al Giro d'Italia a Terracina, ma la stupidità e la pioggia non rovinano la festa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un video sta diventando virale e mostra due personaggi che prima si affrontano verbalmente ev poi, improvvisamente, iniziano una rissa in pieno stile saloon. E' successo ieri a Terracina, su viale Roma, nei prossimità del traguardo, davanti agli occhi allibiti degli spettatori presenti, costretti loro malgrado a godersi uno "spettacolo" sicuramente evitabile. Nonostante la pioggia battente i due tizi hanno prima avuto una discussione (probabilmente non per motivi culturali), quindi il tutto è degenerato e tra urla e insulti è partita una testata, quindi l'autore del gesto è stato anche picchiato e, per la cronaca, ha anche avuto la peggio.Per fortuna sono intervenuti due spettatori più assennati che hanno diviso i due contendenti riportando la calma: le telecamere della Rai non hanno ripreso questo pessimo momento ma la scazzottata non è sfuggita all'occhio elettronico di sorveglianza di un locale che poi l'ha riversata in rete rendendola di fatto pubblica.Questo scontro e la pioggia però non hanno rovinato la festa di Terracina per il Giro d'Italia. Nonostante il meteo avverso le strade si sono comunque riempite e non è difficile ipotizzare cosa sarebbe successo se il sole avesse accompagnato l'evento.