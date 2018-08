Rissa a Sonnino, quattro persone denunciate

di Giuseppe Mallozzi

Weekend di controlli serrati da parte dei carabinieri sull'intera provincia di Latina. Ieri a Sonnino, gli uomini dell'Arma hanno denunciato in stato di libertà per rissa quattro persone: G.G. 36enne, D.R.L. 32enne, D.R.C. 64enne e D.R.A. 35enne tutti residenti a Sonnino. I quattro, appartenenti a due distinti gruppi contrapposti, nella notte del 4 agosto si sono affrontati in una colluttazione, nel corso della quale due persone hanno riportato lesioni guaribili in 20 e 6 giorni.



A Terracina, invece, sono stati deferiti D.C.F. 24enne e D.A.L. 54enne entrambi del luogo per il reato di furto avvenuto nella nottata del 16 luglio, all'interno di un ristorante, nel quale si erano introdotti dopo aver forzato le finestre. A San Felice Circeo, è stato denunciato V.G. di 43 anni, sorpreso alla guida del proprio veicolo rifiutandosi di sottoporsi ai previsti accertamenti sullo stato di ebbrezza alcolica e sull'uso di sostanze stupefacenti.

Nel nord della provincia, a Campoverde di Aprilia, i carabinieri hanno dato esecuzione all'ordine di custodia cautelare in carcere emesso dalla Corte di Appello di Roma nei confronti di N.G. 38enne e di una donna M.F.C. 27enne, provvedimento scaturito in seguito all'evasione della donna dal proprio domicilio, poi rintracciata nell'abitazione dell'uomo. I due sono stati associati rispettivamente alla Casa Circondariale di Latina e a Roma Rebibbia.



Nel sud pontino sono due le persone arrestate. A Scauri i carabinieri hanno fermato I.D. 52enne di Santi Cosma e Damiano per spaccio di stupefacenti. L'uomo, in seguito alla perquisizione personale, veicolare e domiciliare, è stato trovato in possesso di 12 grammi di cocaina e di 20 grammi di hashish, già suddivisi in dosi confezionate, nonché un bilancino di precisione, materiale vario atto al confezionamento della sostanza stupefacente e tre proiettili cal. 22 illegalmente detenuti. Dopo le formalità di rito, il 52enne è stato condotto presso la propria abitazione in regime degli arresti domiciliari. A Formia, infine, è stato arrestato M.G. 62enne di Napoli, il quale era in possesso di una carta di identità falsa e usando un nominativo fittizio tentava di richiedere l'emissione di una carta prepagata Postepay Evolution presso l'ufficio postale di Formia.

