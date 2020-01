Rissa a bastonate tra stranieri, il comitato Nicolosi: «Adesso basta»/Il video

Una denuncia pubblica sulla pagina facebook del "Comitato Nicolosi" e un video che lascia spazio a pochi dubbi. Nel quartiere popolare alle porte di Latina per l'ennesima volta botte da orbi tra stranieri.

« Ancora scene di follia tra le vie del nostro quartiere da parte di stranieri che se le danno di santa ragione. Come si è chiuso il 2019 così si è iniziato il 2020 noi non ce la facciamo più temiamo che la situaziine stia sfuggendo di mano alle autorità competenti chiediamo nuovamente un controllo a tappeto di tutti i negozi gestiti da stranieri di via Corridoni e se necessario la loro chiusura. Basta, basta, basta!»

Nella zona sono frequenti risse tra stranieri, la situazione si calma dopo i controlli delle forze dell'ordine ma torna a essere esplosiva appena l'attenzione si abbassa lievemente.

Ultimo aggiornamento: 13:48

