Risparmio idrico, il concorso di Acqualatina: vincono le scuole di Spigno Saturnia, Cisterna e Norma

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cerimonia di premiazione per il concorso indetto da Acqualatina sul tema "Disegna il risparmio idrico". Questa mattina nella suggestiva cornice del parco di Pantanello sono stati assegnati i riconoscimenti ai ragazzi che hanno preso parte al progetto "A lezione d'acqua" per l’anno scolastico 2018-2019Il primo premio è andato alla “Sebastiani” di Minturno/Spigno Saturnia, classe “IV A” del plesso “Zangrilli” di Spigno Saturnia; il secondo alla “Plinio il Vecchio” di Cisterna di Latina, classe “II E” del plesso “Giovanni Cena” e il terzo alla “Donna Lelia Caetani” (Sermoneta/Norma), plesso di Norma, classi “III A” e “III B«È un vero piacere poter per premiare, anche quest’anno, così tanti giovani talenti del nostro territorio» Ha dichiarato il Presidente di Acqualatina, Michele Lauriola «Ringrazio gli insegnanti, che favoriscono la partecipazione al nostro progetto, i rappresentanti istituzionali che sono intervenuti, i membri del nostro Consiglio di Amministrazione e soprattutto gli studenti. È sempre bello vedere tanta partecipazione a questo progetto in cui crediamo molto e al quale dedichiamo tanto impegno»«In quanto gestori di un pubblico servizio, abbiamo due obiettivi principali: garantire il miglior servizio possibile e fornire il nostro contributo allo sviluppo sostenibile del territorio» ha aggiunto l’Amministratore Delegato, Marco Lombardi. «Questo progetto, dunque, rientra appieno nelle nostre priorità di gestione. Ecco perché proseguiamo con sempre maggior impegno, rispondendo con entusiasmo alla crescente richiesta delle scuole. Da qui nasce l’idea, ad esempio, di inserire i tour virtuali nei nostri impianti con i visori 3D, novità di quest’anno»“A lezione d’acqua” da 13 anni è uno dei progetti di sensibilizzazione alle tematiche ambientali e alla salvaguardia delle risorse idriche più importanti, per Acqualatina, ed è stato inserito da Utilitalia federazione nazionale delle utilities, tra le migliori pratiche italiane, selezionato su 274 progetti realizzati da 134 Società.Ogni anno sono diverse le iniziative di sensibilizzazione, dai giochi educativi per le scuole elementari a esperimenti di laboratorio con l’acqua per le scuole medie, sino a lezioni tecniche tenute dagli ingegneri per le superiori e le università. A tutto ciò si affiancano le visite presso gli impianti e presso i laboratori, oltre alla collaborazione con l’Associazione “Teatro Ragazzi” di Latina per la realizzazione di rappresentazioni teatrali, e con la casa di produzione cinematografica Pitti Movie, che ha messo a disposizione degli studenti le proiezioni del film “Il bacio azzurro”.Le scuole interessate ai progetti per l’anno 2019-2020 possono inviare già da ora la propria adesione all’indirizzo emailcomunicazione@acqualatina.it