Riscaldamenti fuori uso, chiusa la palazzina C della scuola Morante di Aprilia

Guasto alla rete di riscaldamento: domani, chiusa per ordinanza del Sindaco di Aprilia la palazzina C della scuola Elsa Morante di via Montegrappa. Sono state sospese, quindi, le attività didattiche delle classi della scuola dell’infanzia e primaria che si trovano all’interno della palazzina. Il riscaldamento è fuori uso a causa del danneggiamento di una tubazione aerea causato dalla ditta appaltatrice dei lavori di ristrutturazione della scuola. © RIPRODUZIONE RISERVATA