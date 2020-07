© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ripascimento imminente sul litorale di Latina: la proposta di delibera di giunta per l'approvazione del progetto di ricostituzione della costa davanti all'Hotel Fogliano e davanti allo stabilimento della Polizia di Stato è stata caricata ieri sul sistema interno dell'amministrazione del Comune di Latina per l'approvazione. «Subito dopo l'approvazione, partirà l'evidenza pubblica per trovare l'operatore che realizzerà il progetto», spiega l'assessore all'Ambiente, Dario Bellini.I due interventi del valore di quasi 200mila euro, attesi da tempo, potrebbero quindi avvenire anche entro la fine della stagione estiva. Intanto partono gli interventi di ripascimento da parte dei privati: tra domani e dopodomani prenderanno il via le operazioni di due degli stabilimenti privati. Sono l'Hotel Fogliano e il Tulum, che hanno presentato il progetto, redatto dalla Corema spiagge, lo scorso 5 maggio, con richiesta di autorizzazione avanzata una settimana dopo. Si tratta di interventi, come chiarito nell'ordinanza di interdizione delle aree demaniali marittime a causa dei lavori di ricostruzione del profilo spiaggia, di operazioni che «comportano la movimentazione di materiali per quantitativi inferiori a 20 metri cubi per metro lineare di spiaggia».Sarà una ditta pontina a eseguire materialmente i lavori, che, per quanto riguarda il lido Tulum, si svolgeranno domani e dopodomani, mentre per l'Hotel Tirreno, giovedì, venerdì e sabato. «Per tali giornate, sia l'attività dello stabilimento balneare, sia lo specchio acqueo antistante la concessione con relativo ampliamento, saranno chiuse», precisa l'atto. Diversi i mezzi che saranno utilizzati: a terra, due escavatori, una pompa dragante e tubazioni; in mare, un pontone e due barche. Gli interventi riguarderanno il fronte lineare di 500 metri di spiaggia che riguarda i due stabilimenti, e, pur deciso prima dell'evento atmosferico, arriva dopo la mareggiata che, un mese fa, ha reso ancora più delicata la situazione sulla costa di Latina.Sono progetti privati, a cui poi dovranno seguire quelli pubblici, ovvero, in prima istanza, quello da 193mila euro che il lido del capoluogo attende da tempo e che ormai sembra imminente, grazie al quale sarà ripristinata la spiaggia in due tratti specifici, quelli più danneggiati dall'erosione, ovvero quello di fronte allo stabilimento della Polizia di Stato e al Lido di Nausicaa, e l'altro quello davanti all'Hotel Fogliano, appena a ridosso del pontile di Capoportiere. Proprio questo progetto è al centro della proposta di delibera di giunta che dovrebbe ormai andare in gara nei prossimi giorni. Successivamente, dovranno poi essere approntati i progetti per interventi più ampi, in sinergia con il Comune di Sabaudia, nel quadro dello stanziamento di alcuni milioni di euro da parte della Regione Lazio.