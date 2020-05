Ripartenza ad Aprilia, un documento con le proposte dell'opposizione

Un piano per la ripartenza di Aprilia per poter reagire alla crisi economica generatasi da quella sanitaria in atto ormai da oltre 2 mesi. La proposta arriva dalle liste di opposizione Europa Verde Aprilia, FuturAprilia, MovAp, Progetto per Aprilia e RiGenerazione Apriliana che insieme hanno redatto un documento presentato all’amministrazione comunale nel quale si indicano, nei punti cruciali, i modi per garantire la ripartenza superando così una Fase-2 dove regna ancora l’incertezza.

«Si valorizzino le nostre attività commerciali – spiegano le liste di centrosinistra –. Per anni hanno dovuto affrontare la competizione derivante da un’eccessiva presenza nel nostro territorio della grande distribuzione: alcune di esse con grande difficoltà sono sopravvissute, ma molte altre non ce l’hanno fatta. I provvedimenti adottati in questo tempo di quarantena hanno obbligato alla chiusura alcune tipologie di attività e questo può essere l’ennesimo duro colpo per le più piccole che potrebbe decretarne la fine».

Secondo il documento è doveroso ripartire riscoprendo la “bottega” sotto casa, ma non solo. «Noi - dicono - crediamo che la ripartenza offra delle opportunità per il rilancio delle attività; opportunità che devono essere colte e sostenute con provvedimenti non solo nazionali e regionali, ma anche comunali». Tra i punti di rilievo del documento ci sono la proposta di costituire una consulta comunale per il commercio, un nuovo piano del traffico che possa dare ulteriore spazio alle piste ciclabili in un’ottica di promozione di nuova mobilità, e ancora consentire ai titolari di attività di ristorazione di presentare propri progetti di nuova occupazione e di ampliamento di porzioni di suolo pubblico già occupato per l’installazione a tempo determinato di un numero maggiore di tavoli. C’è anche un focus sulla Tari: «Nel rispetto del principio cardine “chi inquina paga” – dicono le liste - rideterminare la quota variabile della Ta.ri. abbattendola in relazione ai mesi di attività per i quali in base alle disposizioni normative statali i negozi sono stati obbligati a rimanere chiusi».

Tutto questo naturalmente dando la priorità al rispetto delle norme sanitaria per impedire il coronavirus si diffonda. Nel documento c’è spazio anche per la cultura che andrà sostenuta avviando subito una consulta comunale con le associazioni del territorio, con una riorganizzazione della biblioteca e dell’ex Claudia con l’idea di creare un cinema drive-in e di aumentare i contributi per il settore.



