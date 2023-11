Riparte la stagione di prosa al teatro Gigi Proietti, sei spettacoli

È stata presentata la stagione di prosa del teatro comunale "Gigi Proietti". Sotto l'egida del Ministero della Cultura, Regione, Atcl, Matuta e comune di Priverno, ci saranno sei appuntamenti da questo mese fino a tutto aprile. Sei spettacoli che certamente dicono gli organizzatori sapranno appassionare il pubblico. Soddisfatta la sindaca Anna Maria Bilancia per aver trovato la proposta dei sei spettacoli della stagione 2023-2024, ricca e coinvolgente tanto che «avere un teatro aperto qui - dice - è una grande opportunità culturale e sociale per tutti». «Per questo spero - aggiunge la sindaca - che il Proietti anche per questa nuova stagione teatrale una sempre più maggiore partecipazione del pubblico».

Primo appuntamento il 24 novembre, ore 21, con la divertente commedia "La vita è un attico" per la regia di Andrea Palotto, con Antonella Costa, Valeria Monetti, Gianpiero Perone, Annalisa Costa, mentre domenica 3 dicembre, ore 18.30, sarà di scena la pièce teatrale "Una vita nel teatro" con Duccio Camerini ed Edoardo Sani, su testo di David Mamet e tradotto da Roberto Buffagni. Venerdì 19 gennaio 2024, ore 21, "Faccia un'altra faccia"con Tiziana Foschi e Antonio Pisu, quest'ultimo ne è anche il regista, mentre venerdì 9 febbraio alle 21 sarà di scena lo spettacolo-evento (500 sold out in Italia e all'estero) "Uno nessuno centomila" interpretato da Enrico Lo Verso, con l' adattamento e regia di Alessandra Pizzi, insignito di premi e riconoscimenti importanti in occasione del 150°anniversario della morte di Luigi Pirandello.

Venerdì 15 marzo, ore 21, andrà in scena invece lo spettacolo "Cristo di periferia" scritto e diretto da Davide Sacco con Francesco Montanari e con le musiche dal vivo del duo Raimondo Esposito e Francesca Masucci.

Chiuderà la stagione il 21 aprile, ore 21, "Chi me lo ha fatto fare" di e con Marco Mazzocca, una piecè sulla vita del protagonista per «divertirsi e divertire, emozionarsi ed emozionare». «Ad arricchire la proposta del teatro Proietti - spiega l'organizzazione - per domenica 17 dicembre, ore 18.30, all'interno dell'evento "TendanceIn Tour" andrà in scena lo spettacolo "Quadri 2023" interpretato da Valerio De Vita, Andrea Di Matteo, Claudia Pompili e Ricky Bonavita.