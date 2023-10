Lunedì 9 Ottobre 2023, 11:15 - Ultimo aggiornamento: 11:17

Prima di affidare la gestione di Rio Martino bisogna rimettere a posto le sponde, crollate per 75 metri lineari sia sul Latina che sulla sponda di Sabaudia, e il Comune capoluogo sta accelerando i tempi per le procedure, mentre già giovedì prossimo sarà portata in giunta la versione esecutiva del progetto di difesa di tutta la costa.

Il Comune di Latina ha deciso di stringere i tempi, in particolare sull'approdo canale di Rio Martino, che sconta da un lato il costante insabbiamento della foce, dall'altro il crollo delle sponde, dall'altro ancora ritardi nella procedura di affidamento della gestione, per la quale si sono conclusi da tempo anche i ricorsi presentati da chi non aveva vinto. Ora ci sono le emergenze da risolvere, prime tra tutte, consentire ai pescherecci di entrare e uscire dal canale, e rimettere a posto le sponde.

Quest'ultima, in particolare, rappresenta un problema a più facce. Il primo, capire quanto costerà. «Stiamo facendo un avviso pubblico insieme al Comune di Sabaudia per trovare il tecnico che dovrà fare il computo metrico», spiega l'assessore alla Marina Gianluca Di Cocco, precisando che l'avviso sarà pronto entro la prossima settimana. Il computo metrico è essenziale: occorre capire quanto potrebbe costare rimettere a posto 75 metri lineari di sponde, crollati poco dopo la conclusione dei lavori di ristrutturazione del porto canale realizzati anni fa nell'ambito di un protocollo tra Regione, Provincia, Comuni. Dopodiché, bisognerà trovare i soldi: «Occorrerà vedere se, nell'ambito della rimodulazione del protocollo con Regione e Comune di Sabaudia, che deve essere modificato e approvato dalla Regione, la Regione stessa potrà erogare i fondi, oppure se dovremo anticiparli noi per poi essere ristorati». Infine, si dovrà capire perché le sponde siano crollate poco dopo essere state completate e quindi individuare le responsabilità e agire di conseguenza.Ma più urgente ancora è livellare il fondo del canale, ovvero liberarlo dall'insabbiamento, per far entrare e uscire in sicurezza i pescherecci: «Entro 10 giorni i lavori saranno eseguiti», promette l'assessore. Viene poi l'affidamento della gestione del porto canale di Rio Martino, gara vinta da un consorzio di aziende locali, che vedrà la realizzazione dei posti barca per i diportisti, un dragaggio costante e continuo del fondo, la costruzione di servizi a supporto delle imbarcazioni e per la sicurezza. Il Comune è nella fase di verifica del Piano economico e finanziario della gestione, che avrà una durata di sei anni, e di validazione del progetto stesso. «Una volta che tutte le procedure saranno state completate, e soprattutto che le strutture saranno state ripristinate, potremo giungere alla firma della convenzione di gestione. Occorre infatti che il porto sia reso fruibile, prima di consegnarlo. A quel punto, tutto passerà nelle mani del consorzio che si è aggiudicato la gara, per una durata di sei anni, che dovrà rispettare tutti i parametri della convenzione di gestione».Infine, il progetto di difesa della costa da 5,5 milioni di euro, su cui scoppiarono le polemiche un paio di mesi fa, quando i costi previsti esplosero fino a 28 milioni di euro, secondo i progettisti. La prossima settimana la giunta approverà il progetto esecutivo, partendo dal primo stralcio con il costo iniziale, per il tratto di costa dallo stabilimento della Polizia di Stato, verso sud.