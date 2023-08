Venerdì 25 Agosto 2023, 11:37

Obiettivo 2024. Aprire i cantieri già a ottobre, e arrivare alla nuova stagione estiva del prossimo anno con la struttura già pronta, aperta, operativa. Per accogliere turisti, diportisti, e far ripartire l'economia del tratto di territorio pontino a ridosso di Borgo Grappa e al confine con il Comune di Sabaudia.

Eccoli, i tempi per la definizione della convenzione di gestione del porto-canale di Rio Martino per la sponda relativa al Comune capoluogo, Latina. Tempi che ora iniziano a definirsi, dopo l'annuncio, qualche giorno fa, da parte dell'amministrazione comunale, che il consorzio di operatori vincitore dell'avviso pubblico, aveva infine consegnato progetto e piano economico e finanziario. Al di là di una lieve diatriba sul concetto di consegna (l'amministrazione ha comunicato di aver dovuto insistere per avere il progetto e il Pef, il consorzio ribatte che i tempi sono stati rispettati), ora si è in dirittura d'arrivo: «Stiamo aspettando dall'amministrazione il contratto di convenzione da sottoscrivere», fanno sapere da Borgo Grappa.

La palla è quindi in mano a piazza del Popolo, che infatti sta accelerando i tempi e gli uffici per definire quello che l'assessore alla Marina, Gianluca Di Cocco, definisce «una convenzione che sarà iperblindata, per tutelare da un lato il privato, dall'altro l'amministrazione pubblica: ho dato questo mandato agli uffici, di scrivere una convenzione che preveda ogni eventualità, con la massima tutela delle parti. E ho dato mandato di realizzarla in tempi rapidi: l'obiettivo è aprire i cantieri per ottobre, e avere la stagione estiva 2024 con l'approdo pronto».

In questo sarebbero state dunque superate delle perplessità del consorzio che in precedenza aveva chiesto garanzie sulle strutture realizzate lungo le sponde durante i lavori di rifacimento del porto negli scorsi anni da parte di Regione e Provincia. La convenzione avrà una durata di sei anni, con la possibilità di un eventuale rinnovo di altri sei anni. Il progetto prevede la realizzazione e gestione di 100 posti barca per natanti fino a una misura massima come definita nell'accordo quadro con il Parco nazionale del Circeo (fino a sei metri): «Questo dei 100 posti barca è un primo step - spiega Di Cocco - ma l'obiettivo è quello di avere una portualità fino a 200 posti barca».

Intanto, questi primi 100 saranno strutture eco compatibili e sostenibili, in legno che non impatteranno sull'ambiente. Saranno realizzate inoltre le strutture a servizio dell'approdo, per una fornitura completa di ogni necessità dei diportisti, sempre in materiali ecocompatibili: prefabbricati in legno in forma di casette mobili. Centro della convenzione è anche la manutenzione dell'accesso al porto canale, con un dragaggio costante e continuo da parte del consorzio.

Servizi completi, dunque, per quello che Di Cocco definisce «un progetto per dare respiro all'economia, far ripartire la cantieristica e la manutenzione delle barche, e le attività commerciali, comprese strutture campeggistiche». L'assessore amplia anche il discorso ai mezzi-navetta, che farebbero la spola dal parcheggio di Borgo Grappa per portare turisti e diportisti al porto e alle spiagge del litorale.

Il canale di Rio Martino è suddiviso a metà tra due amministrazioni: una sponda per Latina, una sponda per Sabaudia, con l'acqua a segnare il confine tra i territori. «Siamo sempre in stretto contatto con il sindaco di Sabaudia, e lunedì, non appena finite le ferie, si terrà un nuovo incontro su Rio Martino. Eventualmente, saremmo pronti anche a prendere in gestione tutto noi». Una possibilità dunque di ampliare anche il progetto.Intanto, nell'immediato, i pescatori professionisti sono in attesa del nuovo intervento di dragaggio del canale per poter entrare e uscire agevolmente in mare. Intervento che però, per ordinanza balneare, dovrà attendere ancora un paio di settimane.Andrea Apruzzese