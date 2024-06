Venerdì 7 Giugno 2024, 06:55

Ancora una passo avanti per la riqualificazione del quartiere Nicolosi, un quartiere che dovrebbe essere il fiore all’occhiello della città e che negli anni è caduto nel degrado più assoluto. L’Ater, che ha numerosi alloggi, sta facendo la sua parte con un progetto di recupero e riqualificazione arrivato al terzo di quattro lotti. Sono stati infatti assegnati i lavori per il terzo lotto e proprio mercoledì il contratto è stato sottoscritto con l’impresa Euphorbia srl di Napoli. La parte dei lavori assegnati, per un importo di quasi due milioni di euro, è quella relativa alla riqualificazione delle aree esterne ai fabbricati Ater che affacciano su via Grassi e via Emanuele Filiberto. Si tratta di una parte del più ampio progetto di rigenerazione urbana che rientra nell’ambito del programma nazionale per la qualità dell’abitare (Pinqua) e che l’Ater sta attivando per conto del Comune di Latina, nel quartiere storico della città. L’intervento complessivamente prevede un investimento di 12 milioni e mezzo di euro e ha come obiettivo quello di ridefinire l’asse viario della zona mercato del quartiere, realizzare una biblioteca, aree verdi e aree parcheggio.

«Questa è la terza assegnazione dei lavori, i primi due lotti erano già stati affidati - spiega Enrico Dellapietà, il presidente dell’Ater di Latina - nei prossimi giorni si procederà alla definizione del quarto intervento, in questo modo riusciremo a tradurre in realtà il progetto di intervento sul quartiere. Il Nicolosi è il cuore dell’identità di Latina per questo l’intervento è di estremo interesse e importante, un intervento che stiamo portando avanti di concerto con il Comune di cui noi, in questa fase siamo soggetto operativo. Il Nicolosi è al centro di una azione forte di rilancio e noi siamo orgogliosi di aver fatto la nostra parte con il patrimonio tecnico e professionale di cui disponiamo». Il compito di Ater - come ha sottolineato più volte il presidente - è dare sì risposte al bisogno sociale di alloggi «ma anche gestire gli spazi urbani realizzati per creare amalgama sociale, per cambiare la qualità della vita di chi in questi spazi vive. Il Nicolosi ha anche una funzione simbolica, è il primo intervento di edilizia popolare in città, è l’anima profonda e popolare della nostra Latina». Della Pietà è sicura che una volta ultimato l’intervento cambierà il modo di vivere il quartiere: «Nuova viabilità, una biblioteca, una palestra, nuovi spazi per il mercato, la videosorveglianza sono gli assi del nostro intervento». Gli altri interventi riguardano la riqualificazione dell’area esterna della scuola, la ristrutturazione della palestra e la realizzazione di sale polifunzionali, per quanto riguarda gli alloggi invece parliamo della riqualificazione di 70 appartamenti di proprietà dell’Ater.