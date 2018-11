Rimozione di un ordigno bellico, domenica 25 è prevista l'evacuazione di una zona di Aprilia

Ultimo aggiornamento: 12:56

E' in programma domenica 25 novembre la rimozione di un ordigno bellico della seconda guerra mondiale ritrovato ad Aprilia, con evacuazione della zona interessata in via del Tufello. Di concerto con la Prefettura di Latina è stata predisposta la messa in sicurezza della zona e prevista la completa rimozione del dispositivo. Le operazioni avranno inizio alle 8, mentre la fine è prevista salvo imprevisti per le 15.Per l’occasione, tutta l’area interessata sarà evacuata. Il Comune ha previsto due aree di accoglienza per i cittadini che non avessero altro luogo in cui attendere il termine della bonifica: una verrà allestita presso il Polo CulturAprilia, (Ex Claudia) su via Pontina al km 46,600, l’altra in via delle Margherite presso la struttura Ex CralPer consentire l’espletamento in sicurezza di tutte le operazioni previste, nella zona sarà interrotta la fornitura di energia elettrica e gas.«I cittadini dovranno lasciare la propria abitazione, avendo cura di lasciare aperte le porte interne all’abitazione, chiudere persiane e avvolgibili, chiudere comunque acqua, gas e staccare il contatore dell’energia elettrica, portare con sé gli animali domestici e rimuovere tutte le autovetture di proprietà dalla zona interessata. Le aziende di allevamento dovranno ricoverare i propri animali in luoghi ubicati al di fuori dell'area interdetta o, in alternativa, adottare idonee misure di protezione informandone tempestivamente la polizia locale».I numeri e gli indirizzi dedicati alle informazioni di emergenza sono i seguenti: dalle 08 alle 20 - Sala Operativa della Polizia Locale: 06.9282826, dalle 10 alle 18 cell. 335-6634312 - 335-337805, e-mail: protezionecivile@comunediaprilia.gov.it; poliziamunicipale@comunediaprilia.gov.it«Il Sindaco di Aprilia raccomanda la massima collaborazione dei cittadini con le autorità di Pubblica Sicurezza. Chi avesse difficoltà a lasciare la zona interessata o fosse a conoscenza di persone impossibilitate a farlo, è pregato di far presente la situazione alla Polizia Locale e alla Protezione Civile, che sono a disposizione dei cittadini per organizzare la messa in sicurezza dell’area oggetto delle operazioni di bonifica».Per conoscere le vie comunali interessate si può scaricare qu i l'elenco fornito dal Comune