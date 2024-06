Sabato 8 Giugno 2024, 07:45

Avevano scelto senza poterne usufruire di avvalersi dei rimborsi per il gasolio per le loro aziende di autotrasporto. Lo avevano fatto anche per importi sostanziosi, ma all’occhio vigile delle Dogane di Aprilia nulla è sfuggito. Grazie a dei controlli mirati, portati a termine con la preziosa collaborazione dell’Agenzia delle Dogane, è stato possibile scoprire i furbetti del caso ed emettere pesanti sanzioni per oltre 500 mila euro.

L’operazione è stata condotta nei giorni scorsi e ha riguardato il settore dell’autotrasporto, particolarmente attivo nell’area Nord della provincia di Latina. Le aziende coinvolte nel monitoraggio sono infatti tutte situate in quell’area. Il servizio di controllo è stato mirato ed è durato del tempo.

I funzionari delle Dogane presso gli uffici dell’ex Claudia sulla Pontina si sono accorti che qualcosa non proseguiva per il verso giusto ed hanno deciso così di consultare attentamente le banche dati a loro disposizione. Incrociando poi i dati con le informazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate è stato possibile scoprire l’illecito.

Le aziende pontine non avevano alcun diritto di avvalersi di quei rimborsi eppure li avevano tutti portati a compensazione al termine dell’anno. I rimborsi sono stati calcolati in due tranche una da 500 mila euro e l’altra da 260 mila euro. Erano stati anche anticipati rispetto alla data di fruizione. Terminati gli accertamenti, le Dogane di Aprilia hanno fatto partire le sanzioni per ben 521.601 euro.

Gli accertamenti hanno consentito di tracciare una serie di attività sospette concluse con la constatazione di rimborsi a titolo di accisa usufruiti illecitamente, sulla base dell’agevolazione fiscale riconosciuta ex lege al gasolio utilizzato per l’autotrasporto.

Le attività delle Dogane di Aprilia sono sempre molto elaborate e puntuali. Nell’ultimo anno i funzionari sono riusciti a scoprire frodi al fisco, importazioni sospette e a poter emettere sanzioni importanti per ripristinare la legalità sul territorio.

In questo caso la città di Aprilia è stata coinvolta direttamente. I controlli, comunque, proseguiranno nei prossimi giorni. Sulle accise c'è stato un servizio mirato che servirà a garantire il rispetto delle regole anche e soprattutto a tutela di chi le regole le rispetta e le segue con regolarità.