Rigore inesistente e sbagliato, Nicolò premiato dal presidente Zingaretti

Un gesto che ha fatto il giro del mondo sul we e che viene riconosciuto anche dal presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, che oggi ha premiato con una targa ricordo Nicolò Francescotti, il ragazzo di soli tredici anni che il 14 aprile si è reso protagonista di un bellissimo gesto sportivo sbagliando di proposito un calcio di rigore dubbio durante una gara di campionato di giovanissimi provinciali fascia B . L'attaccante dell'Aprilia, incredulo per la concessione del penalty, ha mandto la palla sul fondo«Si è trattato di un bell’esempio di fair play e correttezza per tanti adulti – ha detto il presidente Zingaretti - per questo ho voluto premiare questo giovane calciatore insieme al suo dirigente. Auguro al ragazzo un grande in bocca al lupo per il suo futuro».Alla premiazione ha partecipato la famiglia di Nicolò: la madre Bella, il padre Fabrizio e la sorella. Al padre, dirigente della società, sono stati donati anche sei palloni per l’attività sportiva della società apriliana.Alla cerimonia ha presto parte anche il consigliere regionale di Liberi e Uguali, Daniele Ognibene. Nei giorni scorsi il giovane calciatore era stato premiato anche dal sindaco di Aprilia, Antonio Terra.