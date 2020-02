Riforme costituzionali e autonomie locali, iniziativa del Pd alla vigilia del referendum

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E' in programma oggi, sabato 1 febbraio alle 16,30, un'iniziativa del Pd sul tema delle riforme costituzionali. L'appuntamento è all'hotel Europa di Latina e vedrà la partecipazione di Stefano Ceccanti, ordinario di diritto costituzionale Italiano e comparato nella facoltà scienze politiche alla Sapienza.L'incontro verterà su "Riforme costituzionali: dal superamento del bicameralismo perfetto al sistema delle autonomie locali per rafforzare la nostra democrazia".Interverranno il segretario provinciale del Pd Claudio Moscardelli, il presidente della Provincia di Frosinone Antonio Pompeo, quello della Provincia di Latina Carlo Medici e i consiglieri regionali del Pd Enrico Forte e Salvatore La Penna.«Abbiamo ritenuto importante affrontare il tema riforme, anche alla vigilia del referendum costituzionale fissato per il 29 marzo per il taglio dei parlamentari, insieme con un esponente autorevole del Pd e componente della commissione affari costituzionali della Camera. Ritengo fondamentale - dice Moscardelli - porre due questioni nel dibattito nazionale per contribuire ad una proposta del PD che deve porre con forza un’esigenza che è sempre attuale quale una riforma costituzionale: superare il bicameralismo perfetto e rafforzare il sistema delle autonomie locali a partire dalle Province. Queste ultime, come dimostra un recente studio del Sole 24 ore fanno registrare un enorme divario di crescita di Pil e di reddito rispetto alle città metropolitane, un divario inaccettabile»