Rifiuto selvaggio, a Latina multe per 50 mila euro

Dal 18 marzo, ovvero da quando è iniziato il servizio, a oggi (6 dicembre 2019), gli ispettori ambientali di Abc - l'azienda speciale che gestisce il servizio di raccolta rifiuti a Latina - hanno emesso complessivamente 153 sanzioni a persone colte in flagranza di reato e 84 emesse in seguito a identificazione con ripresa dalle fototrappole. «Tutte le contravvenzioni, dell'importo di 300 euro, come previsto dal vigente regolamento di Polizia Urbana, sono scattate - spiegano dall'Azienda dei Beni Comuni - per mancata differenziazione dei materiali (spesso provenienti da fuori Comune o Provincia), abbandono dei rifiuti fuori dai cassonetti e conferimento di materiale di attività commerciali. Le zone in cui sono stati principalmente elevati i verbali a persone in flagranza di reato sono Latina Scalo, Borgo Piave, Campo Boario e Borgo San Michele».In particolare, degli 84 verbali emessi con l'ausilio delle fototrappole (servizio partito a fine settembre), ben 37 hanno interessato utenti residenti in altri Comuni e 20 si riferiscono a utenze non domestiche. Le fototrappole, il cui posizionamento è itinerante, finora hanno interessato le aree di Latina Lido, Borgo San Michele, Latina Scalo, Campo Boario, Latina Ovest e Piccarello. Le immagini mostrano persone abbandonare, o addirittura lanciare, rifiuti di ogni genere (perfino dei sanitari) in maniera indiscriminata, in strada o sul marciapiede.«Le attività di controllo continueranno ad operare nell'intero territorio comunale per intercettare e, nel caso sussistano gli estremi, sanzionare eventuali comportamenti illeciti messi in atto nel conferimento dei rifiuti. Parallelamente prosegue l'attività di sensibilizzazione e informazione svolta su strada e nelle scuole dagli ispettori ambientali» chiarisce Abc ricordando che sono operativi e a disposizione della cittadinanza i Centri di Raccolta di Via Bassianese e di Via Massaro, oltre alle isole ecologiche itineranti il cui calendario è consultabile sul sito www.abclatina.it.