Sermoneta, un'applicazione sul cellulare per migliorare la raccolta differenziata

Un'applicazione per aiutare i cittadini a fare la raccolta differenziata dei rifiuti. E' quella adottata dal Comune di Sermoneta con “Junker”, scaricabile gratuitamente sul telefono cellulare.

L’applicazione, già utilizzata in numerosi Comuni italiani, consente di visionare i calendari della raccolta differenziata suddivisi in zone (centro storico, pianura, utenze non domestiche) ed essere giornalmente avvisati del rifiuto da esporre; avere a portata di mano i contatti utili; conoscere le modalità di conferimento dei rifiuti e comunicare direttamente con il Comune o con la società Servizi Industriali che gestisce la raccolta porta a porta a Sermoneta.

APPROFONDIMENTI LATINA PAY Rifiuti, blitz Ecoambiente via al cantiere per l'impianto Tmb

Non solo: in caso di dubbi su come smaltire un particolare tipo di rifiuto, basterà inquadrare con la fotocamera del telefono il codice a barre del prodotto o dell’imballaggio: Junker lo riconoscerà grazie a un database interno di oltre 1 milione e mezzo di prodotti e ne indicherà la scomposizione nelle materie prime e i bidoni a cui sono destinati. Un database che viene aggiornato quotidianamente anche grazie al contributo degli utenti.

Junker è a disposizione gratuitamente per tutti e dà anche la possibilità all’amministrazione di comunicare direttamente con i cittadini che hanno scaricato l’applicazione sul proprio smartphone, per trasmettere informazioni in maniera più rapida e capillare.

La App permette di fornire ai cittadini anche numerose informazioni su dove sono i punti di raccolta dell’olio esausto, delle pile esauste o degli abiti usati, alle modalità di ritiro dei rifiuti ingombranti, alle aperture dell’ecocentro, servendosi di un navigatore stradale e utilizzando le mappe di Google Maps.

«L’applicazione Junker – spiegano il sindaco Giuseppina Giovannoli e il delegato all’ambiente Bruno Bianconi – è uno strumento semplice che aiuta i cittadini a differenziare i rifiuti, a comunicare con l’amministrazione e la società, a migliorare il servizio di raccolta differenziata, oltre ad essere uno strumento utile di informazione, sempre a portata di telefono. Scaricare l’applicazione è semplice e gratuito: più saremo ad avere Junker, più facile sarà migliorare il servizio, a beneficio di tutti».

© RIPRODUZIONE RISERVATA