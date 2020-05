© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Borgo Montello ha già dato in tema di rifiuti e rimane escluso da qualsiasi possibile ipotesi in materia di impianti Ma occorre decidere, e presto, sui siti provinciali, prima che a farlo sia la Regione Lazio, e proporrò quindi di darci un tempo massimo, entro fine giugno, per scegliere». Il sindaco del capoluogo, Damiano Coletta, risponde così alle sollecitazioni dei giorni scorsi di Pd e FdI, e in vista della conferenza dei sindaci di oggi (in video conferenza). Il presidente della Provincia, Carlo Medici, ha fatto preparare e distribuirà oggi il protocollo d'intesa da far firmare ai sindaci, per arrivare al Consorzio tra i Comuni e per, spiega, «reperire una o più aree per lo stoccaggio del secco residuo e una o più aree per gli impianti di proprietà pubblica per il trattamento dell'umido, per garantire qualità del servizio, continuità e bassi costi. Dobbiamo mettere da parte il populismo e intraprendere una strada di serietà e condivisione: manterrò aperta la conferenza dei sindaci, ma farò ulteriori riunioni con associazioni e rappresentanti del territorio».Una conferenza chiamata a decidere in tempi stretti, perché, secondo indiscrezioni, ma che i sindaci del pontino non sottovalutano, dalla Regione una decisione su una riapertura emergenziale di Montello potrebbe giungere già anche entro poche ore. Un tema riacceso due giorni fa dal Pd, i cui vertici da un lato hanno ribadito che «Montello è e deve restare chiusa» e dall'altro si sono detti favorevoli «all'individuazione anche nel Comune di Latina in area industriale per il sito di stoccaggio».Parole contro cui tuonò il senatore Nicola Calandrini (FdI): «Pensare di utilizzare il territorio comunale per realizzare nuove discariche è fuori da ogni logica». Coletta ora ribatte parola su parola, ricordando che «c'è in ballo una ventilata minaccia di riapertura di Montello (pende una richiesta di abbancamento di ulteriori 38mila metri cubi, ndr) che per me è inconcepibile: siamo in attesa del pronunciamento della conferenza di servizi, ma quello è un sito che va bonificato, e basta. Resta però il fatto che in provincia dobbiamo dotarci di siti e impianti e io proporrò alla conferenza di domani (oggi, ndr) di darci un tempo, fino al 30 giugno, di creare una commissione di sindaci che valuti tutte le possibilità che il territorio offre. Tutto questo deve essere fatto coinvolgendo e ascoltando i comitati, sono loro che hanno la conoscenza e la storia dei territori». Secondo Coletta, «fermo restando che nessuno li vorrebbe nel suo giardino, si possono trovare soluzioni a basso impatto e poi una discarica di servizio che andremo a individuare».A Latina, come ipotizza il Pd? «No, ha già dato per 20 anni. Quello del Pd è un autogol politico. Il sindaco di Latina, al pari di altri sindaci, si prenderà la sua responsabilità per far sì che i Comuni pontini siano più autonomi possibile, e per individuare una discarica che abbia una sua durata, ma Montello lasciamola stare». E lancia poi una stoccata alla Regione: «Sono il sindaco della seconda città del Lazio, eppure non sono mai stato convocato dall'assessore regionale, né sono mai stato ricevuto, un fatto che reputo grave da un punto di vista politico e istituzionale».