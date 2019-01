Rifiuti sul litorale: la spiaggia torna a splendere ma c'è ancora molto da fare

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un sacco per uno non fa male a nessuno: è questo lo spirito dei gestori dellodi Fondi che, dopo il deposito di montagne di rifiuti portati a riva dal fiume in uno dei tratti di costa più belli del Lazio , hanno deciso di mettersi all'opera.Taniche, enormi quantità di plastica, bottiglie di prodotti usati in agricoltura e scarti di ogni sorta: nella giornata di ieri è stato raccolto un po' di tutto ma la corsa contro il tempo continua. Isono ancora tanti e, anche se il rischio che le onde comincino ad inghiottirli è stato fugato, c'è ancora molto da fare.«Oggi andremo avanti – fanno sapere da Sat29 – ma abbiamo anche lasciato, in un punto ben visibile dello stabilimento, delle buste, dei guanti e un cartello in cui viene illustrata l'iniziativa per chi dovesse avere voglia di dare una mano. Un sacco per uno non fa male a nessuno».Al tramonto di ieri, la, selvaggia e fino a qualche tempo fa incontaminata, aveva riacquistato, almeno in parte, il suo splendore.Per le pulizie più approfondite, entrerà in azione il prossimo 27 gennaiocon la tradizionale iniziativa. L'evento sarà replicato in contemporanea in altre spiagge d'Italia e poi sarà stilata una classifica della quantità di rifiuti raccolti ma anche dei luoghi in cui c'era più da fare.E a giudicare dal bilancio dello scorso anno, Capratica sembra una delle papabili vincitrici.L'appuntamento èpresso ilin via