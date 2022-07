Sabato 23 Luglio 2022, 10:24

Caccia al cassonetto per sfuggire al porta a porta. Così in pieno centro a Latina il servizio rifiuti continua a soffrire situazioni critiche: cumuli di sacchetti a terra, ma anche di ingombranti, accanto ai cassonetti su strada nelle aree non servite dal nuovo sistema di raccolta differenziata.

IL FENOMENO

Chi ha già in dotazione i mastelli domestici del nuovo porta a porta, sembra non disdegnare l'utilizzo dei vecchi cassonetti a poca distanza dalla propria abitazione. E così, gli sforzi degli operatori devono concentrarsi maggiormente laddove si creano situazioni di particolare degrado, piuttosto che garantire il funzionamento del nuovo porta a porta rendendolo efficiente. Nella tarda mattinata di ieri, tanto per citare un esempio, un autocompattatore ha bloccato per 15 minuti il traffico tra corso Matteotti e via Carducci per rimuovere una montagna di rifiuti. Missione impossibile in una sola volta, tant'è che i mezzi di Abc sono dovuti tornare nel primo pomeriggio per tentare di portare a compimento la bonifica. E se in pieno centro la scena si è ripetuta in più punti, nei borghi, dove il nuovo servizio non incontra le resistenze degli utenti, ha mostrato proprio in questi ultimi giorni i segni dell'affanno. A Borgo Santa Maria, ma anche in altre località limitrofe, i mastelli per la plastica e i metalli depositati in strada martedì sera sono stati svuotati ieri, quando era previsto un nuovo ritiro delle stesse frazioni. Ma Abc non ha provveduto al ritiro del secco, previsto in simultanea.

LA PROSPETTIVA

Dei problemi in corso ne è perfettamente consapevole l'azienda speciale Abc che ieri ha diffuso una nota per spiegare che i disservizi riscontrati sono causati principalmente dalla coesistenza del vecchio e del nuovo metodo di raccolta. L'Abc, diretta da Silvio Ascoli, ha fatto sapere che la contemporanea presenza dei due sistemi terminerà con lo spegnimento completo del vecchio metodo di raccolta stradale nei due quartieri Isonzo e Europa, cosa che avverrà entro la prima metà di agosto. Ma c'è anche da aggiungere che l'estensione del nuovo servizio in tutte le altre aree della città, come ha già spiegato l'azienda non più tardi del 7 luglio scorso, in occasione della presentazione della piattaforma digitale per il monitoraggio del servizio, non avrà luogo prima di novembre. I cassonetti su strada saranno ancora a portata dei furbetti per qualche mese.

IL COVID

Il servizio di raccolta rifiuti nel capoluogo pontino, in queste ultime settimane, risente anche di assenze degli operatori per malattia. Ne ha dato notizia l'azienda speciale: Il riacutizzarsi dei casi Covid ha purtroppo interessato anche la nostra azienda, con assenze per malattia incrementate notevolmente. Il forte caldo di questi giorni ha reso poi il lavoro degli operatori di Abc presenti su strada ancora più gravoso. Il presidente del consiglio di amministrazione Gustavo Giorgi, ha dato rassicurazioni sulla soluzione sulla momentanea carenza di personale: «Al fine di accelerare il superamento di questo momento delicato il consiglio di amministrazione di Abc ha fatto sapere - ha pianificato azioni concrete di potenziamento della forza lavoro preposta ai servizi che consentirà di recuperare rapidamente questa difficile fase».

LE SCUSE

I continui disservizi, in quest'estate caratterizzata da temperature roventi soprattutto nel capoluogo pontino, hanno sollevato e sollevano non poche polemiche e critiche. Ieri Abc Latina ha così voluto ringraziare, comunque, «tutti coloro che, nelle varie forme e canali comunicativi, stanno fornendo utili segnalazioni sui servizi resi perché tutto ciò aiuta a comprendere meglio le criticità presenti sul territorio e attivare tempestivamente le azioni di recupero necessarie». «Come sempre - ha concluso il presidente Giorgi - la collaborazione dei cittadini in questa fase è fondamentale, ad essa facciamo affidamento per poter ottenere gli ottimi risultati già raggiunti nelle zone della città in cui il nuovo metodo è ormai attivo da tempo».