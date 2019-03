Rifiuti, il Consiglio di Stato dà ragione alla De Vitia, ricorso ammissibile: ora è rebus Abc

Ultimo aggiornamento: 20:40

Il Consiglio di Stato dà ragione alla De Vizia e torto al Comune di Latina che aveva annullato la gara d'appalto per la gestione della raccolta rifiuti dando poi vita all'azienda speciale Abc alla quale aveva affidato il servizio. La decisione presa dai giudici è caduta come un fulmine su piazza del Popolo anche perché al momento non si comprende cosa potrà accadere. La sentenza infatti dispone che «l’appello va accolto, nei limiti di cui in motivazione e salve le ulteriori determinazioni dell’amministrazione intimata». Ma è proprio questo che rende difficile al momento comprendere cosa potrà accadere. Se cioé la sentenza travolge solo l'annullamento della gara o anche quanto è accaduto dopo e cioé la costituzione di Abc e l'affidamento del servizio all'azienda speciale.«Il Consiglio di Stato - si legge in una nota del Comune - ha depositato la decisione relativa al ricorso presentato dalla De Vizia Transfer spa avente ad oggetto gli atti di ritiro della procedura ad evidenza pubblica per l’esternalizzazione del servizio di igiene urbana e le determinazioni del Comune per l’internalizzazione del servizio e la costituzione dell’Azienda Speciale ABC. La sentenza odierna non entra nel merito delle scelte politiche operate da questa Amministrazione né sull’operato dell’Azienda Speciale. L’Amministrazione ha già dato mandato ai Servizi competenti di mettere in atto tutti gli adempimenti necessari all’esecuzione del pronunciamento. Stando a una primissima lettura del pronunciamento, è stato individuato un vizio procedurale nell’atto di annullamento della gara. Si tratta comunque di una vicenda estremamente complessa che necessita senza dubbio di ulteriori approfondimenti e che fa salvi in ogni caso gli ulteriori provvedimenti di competenza dell’Amministrazione. L’Azienda Speciale ABC nel frattempo continuerà a garantire il servizio di igiene urbana e tutti gli atti successivi saranno concordati con il Comune».Ovviamente l'opposizione, per voce del portavoce di Fdi, Gianluca di Cocco, su Fb ha chiesto le dimissioni della Giunta guidata da Damiano Coletta.