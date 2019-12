Montello, bonifica incompiuta: nessun ampliamento della discarica

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le solite, incolmabili, distanze. Da una parte il Comune di Latina che ribadisce: a Borgo Montello non devono arrivare più rifiuti. Dall'altra i gestori delle discariche, in particolare l'amministratore delegato di Ecoambiente Pierpaolo Lombardi, che invoca l'accordo di programma: ci fate abbancare altri rifiuti e noi - pur non essendo responsabili dell'inquinamento della vasca S0 - bonifichiamo. E' questa in estremo in estrema sintesi quanto avvenuto ieri nella conferenza dei servizi svolta in Comune a Latina relativa all'inquinamento del sito. La Regione ne attendeva l'esito per riconvocare la conferenza dei servizi questa volta relativa alla richiesta di Ecoambiente di abbancare ulteriori 38.000 metri cubi di rifiuti nella vasca S2. Ma già ieri il rappresentante arrivato dalla Pisana, Massimo Toccacieli dell'area Rifiuti, ha preso atto del fatto che la bonifica non è stata ultimata, concludendo che non può essere presa in esame «la richiesta avanzata dalla Ecoambiente di recuperare una volumetria di 38mila metri cubi di rifiuti nel lotto B della discarica».Approfondimenti sull'edizione odierna o sul Messaggero Digital