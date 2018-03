«Rifiuti differenziati male», a Fondi la ditta non li ritira: scoppia il caso

di Barbara Savodini

Ha avuto il profumo dei rifiuti il risveglio per centinaia di fondani che, uscendo di casa per andare al lavoro, si sono ritrovati con il mastello grigio del “Secco residuo” ricolmo, così come lo avevano lasciato la sera prima accanto al portone. Il motivo? Lo spiegava un avviso lasciato dalla De Vizia Transfer SpA, la società che si occupa della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti nel Comune di Fondi: la differenziata non era stata eseguita correttamente e dunque i rifiuti non potevano essere raccolti.



Una scena che si è ripetuta in interi quartieri e in particolare nelle zone della 167 e di Campo Boario, in via Madonna delle Grazie, in via Stazione e in molte strade del centro.

Il giro di vite, però, non era stato preannunciato e tantissimi cittadini convinti di aver differenziato bene i rifiuti negli ultimi due anni sono letteralmente cascati dalle nuvole. Ciò che ha fatto infuriare gli utenti, tuttavia, non è stata la comunicazione ma il fatto che gli operatori abbiano deciso, in alcuni casi senza neppure sapere bene di preciso cosa ci fosse all’interno delle buste, di non ritirare l’immondizia. Alcuni cittadini hanno così chiamato la Municipale i cui agenti, dopo aver fatto aprire i sacchetti e aver appreso che dentro vi erano a mala pena una manciata di elementi bordeline, hanno espresso perplessità circa l’improvvisa e non totalmente giustificata rigidità dei netturbini che, alla fine, hanno portato via i rifiuti.



È andata peggio ad altri utenti che si sono recati presso i punti di raccolta della città: chi, per senso civico, è andato sul posto per capire quale fosse il problema è stato infatti costretto ad aprire tutte le proprie buste e a selezionare, tra pannolini, assorbenti usati e sezioni di pellicola sporca, i rifiuti differenziabili. Non sono mancati veri e propri dibattiti ecologici tra chi riteneva che i tovaglioli imbevuti di detersivo non potessero essere gettati nell’umido e i dipendenti della De Vizia che avevano invece ricevuto l’ordine tassativo di non concedere nessuna deroga.

L’elenco dei rifiuti in bilico, stando alle testimonianze dei cittadini, è più lungo del previsto e, a quanto pare, il giro di vite non solo non ha sortito l’effetto voluto ma rischia di rivelarsi un boomerang. A fronte di centinaia di mastelli pieni di indifferenziato non raccolto, infatti, solo poche persone si sono recate a chiedere spiegazioni dividendo sul posto anche gli elementi su cui sorgevano ragionevoli dubbi. Che fine faranno tutti gli altri? Considerando che in città non esistono più i cassonetti, in molti temono un fiorire di discariche abusive o di conferimenti dei comuni limitrofi. Proprio come fino a qualche anno fa accadeva a Fondi nelle zone di confine con Sperlonga, Monte San Biagio, Lenola e Itri, paesi in cui la differenziata è una realtà già da molti anni.

Giovedì 29 Marzo 2018



