Rifiuti, no unanime del Consiglio di Sermoneta a un impianto sul territorio

No unanime del consiglio comunale di Sermoneta, riunito in videoconferenza, all’ipotesi di realizzare un sito di trattamento e stoccaggio rifiuti nell’agglomerato industriale di Latina Scalo ricadente proprio nel territorio di Sermoneta, proposto dal Consorzio Industriale Roma-Latina proprietario dell’area. La comunicazione della disponibilità del sito è stata inviata alla Regione Lazio per tramite della Provincia di Latina, senza aver coinvolto l'ente locale.

Il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità una mozione esprimendo la propria contrarietà all’ipotesi indicata dal Consorzio nell’ambito della ricognizione sui siti potenzialmente idonei a ospitare siti di trattamento della frazione organica dei rifiuti o deposito di rifiuti (tecnicamente “secco residuo da scarti da Tm e Tmb”).

Diversi i motivi che hanno spinto il Consiglio a prendere una posizione forte e compatta contro questa scelta: «Il territorio già ospita impianti e aziende che trattano rifiuti ed è quindi “saturo”; il piano provinciale dei rifiuti approvato dal Consiglio provinciale nel 2018 esclude l’area di Sermoneta dalla lista di territori idonei a ospitare discariche o siti di stoccaggio di rifiuti; l’area indicata dal Consorzio industriale è peraltro priva dei requisiti geologici e idrologici necessari per tale destinazione. Pur condividendo il percorso avviato dalla Provincia di Latina sulla chiusura del ciclo dei rifiuti all’interno del territorio pontino, la mozione sollecita la Provincia alla costituzione dell’Ato provinciale dei rifiuti per una gestione pubblica dell’impiantistica».

