Rifiuti, Comune di Latina e Abc vincono al Tar: inammissibile il ricorso De Vizia

Il Tar ha respinto il ricorso della De Vizia contro il Comune di Latina con cui si chiedeva l'annullamento della costituzione dell'azienda speciale Abc e dello schema di contratto tra l'ente e l'Azienda dei Beni Comuni giudicandolo inammissibile.



«Appare dirimente - spiega il collegio presieduto dal presidente, anche estensore, Antonio Vinciguerra - il rilievo dell’assenza di un interesse qualificato alla contestazione dell’atto di annullamento della gara (determinazione 13.7.2017 n. 1142 del Dirigente del Servizio Gare e Contratti), giacché nella fase anteriore all’aggiudicazione – e segnatamente ancora prima dell’avvio di ogni attività di verifica dei requisiti di ammissione dei concorrenti e di valutazione delle offerte – nessuna situazione soggettiva tutelabile può riconnettersi alle aspettative di fatto delle imprese che abbiano presentato domanda di partecipazione e, dunque, non può ritenersi preclusa alla stazione appaltante la possibilità di procedere alla revoca della procedura di gara o all’annullamento d’ufficio allorché la gara stessa non risponda più alle esigenze dell’ente e sussista un interesse pubblico, concreto e attuale, idoneo a giustificare il ritiro (T.A.R. Lazio, Latina, 26.9.2016 n. 579; T.A.R. Piemonte, II, 3.4.2012 n. 385)».



Ma il Tar va oltre, approvando in toto l'operato dell'amministrazione guidata da Damiano Coletta. «Peraltro - si legge nella sentenza - il Collegio, in ragione della rilevanza del presente contenzioso, ritiene di spendere una riflessione in ordine alla legittimità della scelta operata dal Comune. Deve al riguardo essere richiamato l'orientamento europeo secondo cui "un'autorità pubblica può adempiere ai compiti di interesse pubblico ad essa incombenti mediante propri strumenti senza essere obbligata a far ricorso ad entità esterne non appartenenti ai propri servizi e (può) farlo altresì in collaborazione con altre autorità pubbliche" (in tal senso: CGUE, sentenza 6 aprile 2006 in causa C-410/14 (ANAV)».



«Il medesimo principio - continua il collegio - è stato ulteriormente ribadito al considerando 5 della cd. direttiva settori classici 2014/24/UE secondo cui "è opportuno rammentare che nessuna disposizione della presente direttiva obbliga gli Stati membri ad affidare a terzi o a esternalizzare la prestazione di servizi che desiderano prestare essi stessi o organizzare con strumenti diversi dagli appalti pubblici ai sensi della presente direttiva"».



«Nel medesimo senso depone, inoltre, l'articolo 2 della cd. direttiva concessioni 2014/23/UE (significativamente rubricato 'Principio di libera amministrazione delle autorità pubbliche'), il quale riconosce in modo espresso la possibilità per le amministrazioni di espletare i compiti di rispettivo interesse pubblico: a) avvalendosi delle proprie risorse, ovvero b) in cooperazione con altre amministrazioni aggiudicatrici, ovvero ancora c) mediante conferimento ad operatori economici esterni - chiusano i giudici amministrativi - Ed è qui appena il caso di osservare che la direttiva da ultimo richiamata pone le tre modalità in questione su un piano di integrale equiordinazione, senza riconoscere alla modalità sub c) valenza - per così dire - paradigmatica e, correlativamente, senza riconoscere alle modalità sub a) e b) valenza eccettuale o sussidiaria».



Dunque ricorso inammisibile e Abc pienamente legittimata a gestire il servizio di raccolta rifiuti. Va sottolineato che nel corso delle ultime settimane i giudici del Tar e del Consiglio di Stato hanno gioudicato perfettamente legittimo l'operato dell'amministrazione comunale di Latina anche sulle gare di appalto dei Servizi sociali e del Trasporto pubblico. Soddisfatto il sindaco Damiano Coletta: «E' la dimostrazione che stiamo operando secondo le regole».



Il Comune era assistito dall'avvocato dell'ente Francesco Paolo Cavalcanti, mentre Abc si era affidato agli avvocati Giovanni Malinconico e Bruno De Maria.

