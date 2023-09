Mercoledì 6 Settembre 2023, 11:26

La chiusura dell'impianto di trattamento dei rifiuti Rida Ambiente per un incendio al biofiltro ha riaperto il dibattito sulla necessità di una riorganizzazione, da parte della Regione, del sistema di raccolta e smaltimento dell'immondizia. Un dibattito che si anima ogni qual volta Rida chiude i cancelli ai Comuni per svariati motivi lo scorso anno l'impianto aveva bisogno di manutenzione ed è stato chiuso una settimana e che viene poi messo da parte quando la situazione ritorna alla normalità.

A LATINA STOP INDIFFERENZIATA

Nel frattempo, tuttavia, c'è da risolvere il problema nell'immediato. Molti Comuni hanno trovato siti alternativi dove conferire la propria immondizia, ma non il Comune di Latina che ieri ha comunicato che non svuoterà i cassonetti dell'indifferenziata, né passerà a ritirare i mastelli del secco residuo nei borghi in cui è attivo il sistema porta a porta. Dall'amministrazione Celentano è partita la raccomandazione alla cittadinanza "di non utilizzare i cassonetti stradali e di non abbandonare rifiuti su strada per evitare l'insorgere di situazioni di emergenza". Un appello che difficilmente verrà recepito dalla popolazione, vista la già compromessa situazione in città. Eppure, se si facesse una separazione dei rifiuti attenta, si produrrebbe davvero poca indifferenziata. Chi abita nei quartieri o nelle città in cui è attivo il porta a porta si rende conto di quanta immondizia potrebbe essere avviata al recupero ma viene smaltita, distrattamente o no, con l'indifferenziata.

«Come amministrazione, insieme ai vertici di Abc spiega l'assessore all'Ambiente Franco Addonizio - ci siamo subito attivati per mettere in atto tutte le azioni possibili per limitare i disagi ai cittadini. Gli impianti di riciclo e recupero per il conferimento delle frazioni carta, plastica, metalli, vetro e umido sono regolarmente aperti e funzionanti. Pertanto, invitiamo i cittadini a massimizzare i flussi di rifiuti a recupero utilizzando anche i tre Centri comunali di raccolta. Abbiamo verificato la disponibilità di altri impianti di conferimento a cui l'azienda Abc potrà rivolgersi nel caso in cui il fermo dell'attività di Rida dovesse prolungarsi. Riteniamo che dalla prossima settimana il servizio tornerà alla normalità».

SOLUZIONI A LIVELLO REGIONALE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dalla Provincia, invece, il presidente Gerardo Stefanelli ha rivolto un appello alla Regione Lazio affinché proceda "il prima possibile a costituire gli ambiti territoriali ottimali provinciali con i poteri necessari per affrontare non solo la riorganizzazione del sistema di raccolta e smaltimento, ma anche di governare eventuali situazioni di emergenza, che costringe i Comuni a cercare un sito alternativo dove conferire l'indifferenziato». La legge c'è: un unico organismo a livello provinciale che si occupi di trovare impianti, determini la tariffa, promuova iniziative di sensibilizzazione, monitoraggio del servizio.«I sindaci devono spesso trovare soluzioni efficaci in tempi rapidi quando si verificano emergenze. La legge per l'istituzione degli Egato esiste: va solo resa operativa. Questo vuoto gestionale non giova a nessuno e rende la vita più difficile alle comunità».