Rifiuti, 12 indagati nell'inchiesta sugli appalti Ecocar a Gaeta e Minturno: «Ditte favorite»

Sono 12 gli indagati nell'inchiesta della Procura della Repubblica di Cassino sugli appalti della Ecocar nei Comuni di Gaeta e Minturno e in altri delle province di Caserta e Napoli. Tra questi figurano anche imprenditori, amministratori e funzionari comunali



Sotto accusa gli appalti stipulati nei singoli Comuni. In particolare, gli indagati in concorso tra loro avrebbero condizionato l'aggiudicazione dell'appalto favorendo la ditta Ecocar - già colpita da interdittiva antimafia - oppure operato proroghe fuori legge o in altri casi non procedendo con le multe per il mancato servizio. © RIPRODUZIONE RISERVATA