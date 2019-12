Latina, senza mutuo niente gara per i mezzi: la clausola della discordia per Abc

L'Azienda per i beni comuni di Latina annullerà la gara da 9 milioni di euro per l'acquisto dei mezzi necessari al porta a porta, nel caso in cui il mutuo atteso da Cassa depositi e prestiti non sia erogato. È una clausola del bando, espressamente suggerita dal collegio dei revisori dei conti dell'azienda, di fronte al fatto che il Cda ha bandito la gara non essendo ancora in possesso dei fondi necessari. La circostanza è emersa ieri in commissione Trasparenza, convocata dal presidente Matilde Celentano, su istanza di Alessandro Calvi (FI), per il quale «non è possibile bandire una gara non avendo la copertura».



