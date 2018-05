L'inchiesta Arpalo supera la prova del Riesame, libero solo Sperduti

di Marco Cusumano

Ottengono gli arresti domiciliari(difeso dall'avvocato Francesco Vasaturo), arrestati nell'ambito dell'inchiesta Arpalo.La decisione è arrivata ieri dal tribunale del Riesame che ha sostanzialmente confermato l'impianto accusatorio prospettato dalla Procura, disponendo però un'attenuazione delle misure cautelari per alcuni degli indagati.Annullamento dell'ordinanza per, difeso dall'avvocato Oreste Palmieri, che dai domiciliari ha ottenuto l'immediata libertà. Annullamento anche perche aveva l'obbligo di firma. Confermate invece le misure degli arresti domiciliari per(moglie di Sperduti).Questo ultimo round davanti al tribunale del Riesame conferma sostanzialmente le accuse della Procura introducendo però una importante differenziazione in merito alle esigenze cautelari di alcuni indagati, per i quali la misura è stata attenuata.Sarà importante leggere le motivazioni della decisione del Riesame soprattutto per capire le ragioni dell'annullamento relativo alla posizione di Sperduti. Il suo avvocato, Oreste Palmieri, ha sostenuto due motivi per l'annullamento: l'assenza di gravi indizi di colpevolezza e la mancanza di esigenze cautelari. Soltanto dalla lettura della sentenza sarà possibile comprendere quale delle due argomentazioni sia stata accolta dai giudici e soprattutto perché.Nel primo round del Riesame, quello che interessava i nomi considerati al vertice dell'organizzazione criminale, la vittoria della Procura è stata schiacciante. I giudici hanno infatti confermato il carcere per, quest'ultimo detenuto all'ospedale San Camillo di Roma. I loro ricorsi sono stati respinti mentre, per il commercialista, difeso dall'avvocato Luca Giudetti, i giudici hanno disposto gli arresti domiciliari.Durante gli interrogatori di garanzia, davanti al giudice Laura Matilde Campoli, gli unici a rispondere furono il commercialista Salvatore Di Raimo e Pietro Palombi, entrambi scarcerati. Paola Cavicchi tentò anche la strada dell'incompatibilità con la detenzione in carcere per motivi di salute, ma una perizia disposta dal giudice per le indagini preliminari confermò invece le sue buone condizioni di salute, perfettamente compatibili con la detenzione in carcere.