Non ci saranno scossoni dopo questo voto, tutto è andato come previsto a cominciare dalla conferma dei due parlamentare uscenti Nicola Procaccini vicino alle 100 mila preferenze, e Salvatore De Meo (vicino alle 40 mila preferenze). Un successo annunciato per il centrodestra, la rimonta del Pd in provincia non c'è stata rispetto alle precedenti europee (dal 14,8% del 2019 al 15%), mentre rispetto alle Regionali i dem hanno recuperato 5 punti percentuali.

Fratelli d'Italia resta saldamente il primo partito in provincia e lo è anche in sette dei dieci comuni più grandi. La curiosità è che la città in cui ha ottenuto più voti è Cisterna, dove non solo non esprime il sindaco, ma è addirittura all'opposizione: nella terra dei butteri Fdi ha raggiunto sabato e domenica il 48,10%. Segue Sabaudia (44%) e Terracina, città natale di Nicola Procaccini, saldamente in mano al centrodestra da tempo, con il 40%. In questa classifica è solo quarto il capoluogo dove Fratelli d'Italia ha eletto il sindaco lo scorso anno e dove la percentuale raggiunta è il 37%. A maggio scorso, alle ultime comunali, era al 29%. Alle Regionali, un anno e mezzo fa, al 32%. Risultato quindi, comunque lusinghiero. Qualche problema però potrebbe venire dalle preferenze. Nicola Procaccini ha dominato (ieri sera era a un passo dalle 100 mila preferenze), ma dietro di lui, i vertici romani del partito si aspettavano più voti per la formiana Civita Di Russo (23 mila voti, solo settima e dunque non eletta).In assoluto le città dove Fdi è andata meglio sono state Pontinia - dove ha ottenuto il 52%, lasciando al Pd, secondo partito, appena il 13% - e Rocca Massima dove ha fatto ancora meglio (57%). Male invece a Ventotene (18%) dove è solo il terzo partito dietro a Forza Italia e Pd. Forza Italia continua invece ad essere il primo partito anche in due roccaforti, a Fondi e a Gaeta e in altre tre città pontine. Nella città del leader azzurro Claudio Fazzone e dove l'europarlamentare confermato Salvatore De Meo ha fatto il sindaco Forza Itlia ha sempre la maggioranza assoluta dei voti: 55,85%. A Gaeta si è fermata al 29%, ma staccando comunque il secondo partito, Fratelli d'Italia, che ha ottenuto appena il 23%.In nessuna città pontina ha vinto il Pd, mentre in una si è imposta la lista Stati Uniti d'Europa. La città è ovviamente Minturno, dove concorreva alle Europee con la lista di Matteo Renzi ed Emma Bonino, il sindaco nonché presidente della Provincia Gerardo Stefanelli che ha ottenuto in terra pontina 5.737 preferenze, più del doppio di Renzi (2.323). Stati Uniti d'Europa è anche il secondo partito più votato a Bassiano, anche se con il 13%.Torniamo al Pd, i dem nei primi dieci centri pontini sono il secondo partito in sei casi, il terzo in altri due. Quanto alle preferenze (quando però mancavano ancora una settantina di sezioni romane) Schelin e Zingaretti erano testa a testa (7444 contro 7000).Non è andata bene la Lega. In una sola città resta il primo partito: a Sperlonga dove ha ottenuto il 26 per centro, seguita da Fdi e Forza Italia divise da pochi voti al 21%, quarto il Pd con il 15%. Per le preferenze exploit di Giovanna Miele che ha ottenuto 7.378 voti e tenuto dietro mister preferenze Roberto Vannacci che in terra pontina ha raccolto solo 5.028 voti di preferenza. Un risultato che brucia se si pensa che nel 2019 il Carroccio aveva portato a Bruxelles il latinense Matteo Adinnolfi salvo poi non ricandidarlo stavolta. Male anche i Cinque Stelle, terzo partito solo ad Aporilia e Cisterna nei centri più grandi della provincia. La candidata pontina Federica Lauretti ha ottenuto 1994 voti, seconda solo a Carolina Morace (2.044).Meno bene che altrove l'Alleanza Verdi Sinistra che ha ottenuto un comunque un ragguardevole 5,13%. Il candidato pontino Sergio Ulgiati solo quarto con 817 voti di preferenza. Il più votato è il capolista Ignazio Marino con 1.744 voti. Va male invece Azione che si ferma al 2,09%, ottenendo appena 4.122 voti e 900 preferenze per Carlo Calenda.