Ricorso respinto, Coletta: «Prendiamo atto della sentenza, andiamo a giocarci questa partita»

«Prendiamo atto della sentenza del Consiglio di Stato che ha confermato la situazione delle irregolarità che ci sono state in alcune sezioni, ci giocheremo la partita nelle 22 sezioni in cui torneremo al voto e come sempre giocheremo per vincere». Lo ha detto l'ex sindaco di Latina Damiano Coletta, commentando la

sentenza del Consiglio di Stato che ha respinto il suo ricorso,

confermando la decisione del Tar. «La città ha già scelto in maniera chiara al ballottaggio dello scorso anno e, su quello, non ci sono stati elementi di discussione», ha aggiunto Coletta sottolineando poi che «ora la partita si sposta su queste sezioni e non è detto che questo

non possa essere un vantaggio anche per uscire dall'impasse in

cui ci siamo trovati con la maggioranza in Consiglio comunale,

la cosiddetta anatra zoppa».