Riconoscimento dell'accademia internazionale all'artista pontino Ignazio Colagrossi

L'Accademia internazionale d'arte moderna di Roma ha conferito un riconoscimento al merito all'artista pontino Ignazio Colagrossi. Lo scultore di Aprilia ha voluto dedicarlo a Inge Manzù, in considerazione della loro particolare amicizia.

Il premio è stato conferito in occasione dell'apertura dell'anno accademico, per la 43ª edizione di arti figurative "Giacomo Manzù", dopo la mostra delle opere in concorso a Palazzo Velli a Roma. La manifestazione del premio si è conclusa, Domenica 11 ottobre 2020, al Teatro Ghione di Roma, con la premiazione degli artisti in concorso.

