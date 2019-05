Riconosce la bici rubata, sfiorata la rissa in piazza del Popolo

Momenti di tensione questa mattina in piazza del Popolo dove un signore ha bloccato un ragazzo sostenendo di aver riconosciuto la bici che gli era stata rubata. L'uomo ha chiamato la polizia immediatamente, ma un attimo prima dell'arrivo della pattuglia della Volante si è scagliato contro il giovane straniero. Per fortuna gli agenti hanno riportato la calma e invitato le due persone a seguirli in Questura per gli accertamenti. Nel frattempo si era radunata una folla di curiosi che ha assistito a tutta la scena. © RIPRODUZIONE RISERVATA