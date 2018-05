Riciclaggio, il cuore degli affari in Svizzera. Indagati ancora liberi

di Marco Cusumano

A Lugano cadono dalle nuvole, nessuno sembra sapere nulla del ciclone giudiziario Arpalo che ha decapitato un enorme giro di riciclaggio tra la cittadina elvetica e Latina. Eppure, tra i destinatari dell'ordinanza d'arresto, ci sono due nomi di spicco nella realtà di Lugano, Augusto Bizzini e Max Spiess.



Per entrambi il giudice italiano ha disposto gli arresti domiciliari con accuse pesantissime, ma l'ordinanza non è stata ancora eseguita e di conseguenza i due sono liberi e, almeno formalmente, all'oscuro delle accuse nei loro confronti.



Secondo le autorità italiane i due, «in veste di amministratori della fiduciaria SMC Trust Office SA e coamministratori della July Investments SA hanno curato dalla Svizzera, su disposizione di Pasquale Maietta e Pietro Palombi, la gestione amministrativo contabile di ogni aspetto relativo al riciclaggio delle somme accreditate sui conti della July, curando i rapporti con gli istituti di credito elvetici». In sostanza, secondo l'accusa, grazie a loro è stato possibile, per il gruppo di Maietta, riciclare milioni di euro in Italia. Tanto che il giudice Laura Campoli definisce Bizzini e Spiess i «referenti di Maietta a Lugano».



L'avvocato di Spiess, Anne Schweikert, raggiunta al telefono, si dice intenzionata a non rilasciare alcuna dichiarazione. Poi si limita a precisare che a Lugano non è arrivato nulla, nessuna ordinanza di custodia cautelare a carico di Spiess. L'avvocato sostiene che, solo due giorni fa, ha ottenuto una verifica sui carichi pendenti di Spiess dalla quale non risulta nulla a suo carico.



Probabilmente la procedura internazionale per eseguire l'arresto richiede dei tempi lunghi, con un mandato d'arresto europeo e un'eventuale richiesta di estradizione, ma si tratta solo di ipotesi. Di certo non è facile, neppure per i giornalisti di Lugano, ottenere notizie precise su cosa stia accadendo in Svizzera. «Parliamo di nomi in vista - commenta un giornalista locale - persone che a Lugano sono molto conosciute».



Max Spiess, ad esempio, è un membro del Comune di Porza, 1.600 anime sopra Lugano, una sorta di assessore che si occupa di edilizia pubblica. Nell'indagine Arpalo è coinvolto come presidente della SMC e della anonima Rosiamm SA. «Le società anonime svizzere - scrive il giudice - utilizzate per ripulire il denaro di illecita provenienza sono state costituite e amministrate tramite la SMC Trust di Lugano, struttura presso la quale gli indagati hanno avuto quali referenti Augusto Bizzini e Max Spiess».



Nell'Audi Q5 dell'avvocato Paolo Censi, morto suicida il 23 dicembre 2015, fu sequestrato dalla polizia un post-it giallo con due numeri di telefono e un indirizzo, via Pioda 9, che corrisponde alla sede SMC di Lugano dove Censi era stato pochi giorni prima di morire.



Marco Cusumano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Marted├Č 1 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:06



© RIPRODUZIONE RISERVATA