Riciclaggio e arresti all'ombra del Latina calcio, domani i primi interrogatori

di Giovanni Del Giaccio

Saranno ascoltati domani dal giudice per le indagini preliminari, Laura Matilde Campoli, i primi indagati nell'ambito dell'inchiesta "Arpalo" che ha portato all'esecuzione di 13 misure cautelari per riciclaggio, frode ed evasione fiscale all'ombra dell'Us Latina calcio che nel frattempo è fallita.



Presso la casa circondariale di Latina saranno sentiti i commercialisti Salvatore Di Raimo e Giovanni Fanciulli. Verrà ascoltato anche l'avvocato Fabrizio Colletti, ex socio del Latina e figlio di Paola Cavicchi, già presidente del club. Anche lei è stata arrestata ieri insieme all'ex deputato Pasquale Maietta che si trova in una clinica ed è ritenuto il "dominus" del raggiro milionario.

Marted├Č 17 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:54



