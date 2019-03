Ricerche di Nardi, il gruppo di soccorso arrivato sul Nanga Parbat

Ultimo aggiornamento: 12:27

«Le operazioni di ricerca di Daniele e Tom sono attualmente in corso. Appena avremo notizie le condivideremo con tutti voi, che in questi giorni ci state esprimendo vicinanza e supporto. Grazie di cuore». E' il nuovo messaggio pubblicato dallo staff di Daniele Nardi intorno alle 12 di oggi. Il sito montagna.tv dà conto di un primo report di Alex Txikon che informa di aver eseguito una ricognizione ravvicinata con gli elicotteri ma di non aver visto tracce di Nardi e di Ballard. Il gruppo di soccorso ora è sceso sulla montagna.«Gli elicotteri dell’Aviazione pakistana con a bordo Alex Txikon e il suo team sono decollati un’ora fa da Skardu (ore 11 pakistane) e sono al momento in volo per raggiungere, tempo permettendo, il campo base del Nanga Parbat» aveva comunicato questa mattina lo staff di Daniele Nardi l'alpinista di Latina disperso sul Nanga Parbat con l'inglese Tom Ballard da otto giorni. «Il decollo - si legge nel post - è stato effettuato non appena le nubi sulla Astor Valley hanno accennato a volersi alzare, consentendo ai piloti di avere una sufficiente visibilità. Faranno tappa a Jaglot per prelevare Ramat Ullah Baig e, valutato il meteo, proseguire nel volo». La speranza è che il gruppo di soccorso possa arrivare al Nanga Parbat e da lì avviare le ricerche con i droni dei due alpinisti dispersi.