Ricerche di Daniele Nardi, la squadra di soccorso sta salendo a piedi verso campo 3

Ultimo aggiornamento: 12:45

Sono state avviate di primo mattino le ricerche in alta quota di Daniele Nardi e Tom Ballard sul Nanga Parbat da parte di un gruppo di alpinisti. Della squadra di soccorso fanno parte gli spagnoli Alex Txikon e Felix Criado e i pakistani Alì Sadpara e Ramat Ullah Baig. Lo ha comunicato su twitter l'ambasciatore italiano in Pakistan, Stefano Pontecorvo: «Sono grato per la squadra di alpinisti di un taletalento». L'obiettivo è di arrivare al campo 3 e perlustrare lavia di salita anche con l'aiuto dei droni. Ieri Txikon e Criadohanno controllato campo 2, sepolto da una valanga, dove hannorecuperato alcuni effetti personali di Nardi e Ballard.L'alpinista di Latina Daniele Nardi e l'inglese Tom Ballard sono dispersi da domenica 24 febbraio sulla parete Diamir del Nanga Parbat, da allora non hanno più dato notizie. Dalle ricognizioni in elicottero si è visto che l'area intorno al campo 3 è stata interessata da una valanga e la tenda è apparsa semi sommersa dalla neve. In zona le temperature si sono alzate e dunque gli alpinisti stanno salendo con grande cautela perché il rischio di valanghe è alto. Al momento sulla pagina ufficiale di Daniele Nardi non sono state pubblicate nuove notizie sulle ricerche in corso.