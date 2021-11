Ricercata per furto a Milano, alloggiava in un hotel al Lido: arrestata dalla Polizia

Era ricercata a Milano e pensava di farla franca alloggiando in un albergo sul lungomare di Latina, ma è stata scoperta e arrestata.

Gli agenti della squadra volante della Questura pontina hanno eseguito l'ordine di carcerazione nei confronti di una cittadina peruviana di 35 anni, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Milano.

La donna dovrà ora espiare la pena detentiva di 5 mesi e 28 giorni di reclusione alla quale per quasi 2 anni, era riuscita a sottrarsi. Fino a quando ha consegnato i documenti all'hotel pontino.

Risale infatti al novembre 2019 l’ordine di carcerazione, emesso per un furto in abitazione, che gli uomini della Volante hanno eseguito, dopo che gli accertamenti effettuati quotidianamente dai poliziotti in servizio presso la sala operativa su coloro che alloggiano nel territorio della provincia, ne avevano confermato la presenza.

In compagnia della donna è stato anche identificato un ragazzo di 21 anni, suo connazionale, risultato irregolarmente presente sul territorio eazionale e per il quale sono scattate le previste procedure amministrative.