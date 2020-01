Riapertura della discarica a Montello, coro di no: mercoledì si decide in Regione

Servizio completo sull'edizione cartacea o sul Messaggero digital

È un coro di no quello che si leva rispetto al possibile ampliamento della discarica di Borgo Montello, dove Ecoambiente vorrebbe “abbancare” altri 38.000 metri cubi di rifiuti. Mercoledì si decide in Regione e con la nuova emergenza che è scoppiata nel Lazio, il rischio è che possa arrivare un sì. « Faremo le barricate » - ha detto il sindaco, Damiano Coletta, appena appreso dell’ipotesi. Ieri al primo cittadino si sono uniti Lbc, la Consulta dei Borghi - che chiede allo stesso Coletta di andare personalmente mercoledì in Regione - e altre realtà del territorio. La discarica è chiusa, si aspetta che parta la bonifica, sembra avere poco senso che si possa tornare a utilizzarla. «Montello e l’intera città - sottolineano da Latina bene comune - hanno pagato già un prezzo elevatissimo. Non si torna indietro, ci appelliamo ai consiglieri regionali del territorio affinché si facciano sentire». Si preparano anche forme di mobilitazione, ma da 25 anni a questa parte - da quando Finestra bloccò i camion provenienti da fuori provincia - poco è cambiato.