Latina, riaperte le aree giochi di due parchi, scivoli e altalene sanificati dai cittadini

09:10

Sono state riaperte le aree giochi nei parchidi Latina Scalo. Lo ha disposto l'ordinanza n. 221 del 28 agosto firmata dal sindaco Damiano Coletta. Una bella notizia per i bambini e le famiglie delle due zone che finalmente possono tornare a usufruire di scivoli, altalene e arrampicate dopo la chiusura disposta per l'emergenza coronavirus. A tal fine, è stato fondamentale l'impegno dei firmatari dei Patti di Collaborazione riguardanti i due parchi.«La nostra squadra ha garantito la sanificazione dei giochi per i bambini, come richiesto dal patto di collaborazione con l'amministrazione comunale. Naturalmente chi vorrà aggiungersi sarà il benvenuto» dichiara il vice presidente delODV,, che il mese scorso ha firmato con il Comune il Patto di collaborazione che ha come oggetto, appunto, l'apertura e la chiusura del cancello del parco pubblico di Via Cimarosa, nonché della pulizia dei giochi. Un accordo temporaneo che consentirà alla comunità di tornare a frequentare l'area verde la cui gestione, a breve, sarà affidata mediante bando pubblico. «Accanto al parco - continua De Simoni - c'è una scuola dell'infanzia, aprire quest'area alla vigilia del nuovo anno scolastico è molto importante per il quartiere».«Lo scopo della nostra associazione conclude - è ascoltare e raccogliere le esigenze degli abitanti del quartiere e cercare, in accordo con l'amministrazione comunale, di trovare le soluzioni idonee. I patti di collaborazione sono uno strumento fondamentale di cittadinanza attiva, perché responsabilizzano il cittadino, che in questo modo partecipa alla cura e riqualificazione degli spazi pubblici e condivisi. La collaborazione ha portato a risultati importanti. Tra le principali richieste, infatti, c'erano un'area fitness e uno spazio per lo sgambamento dei cani con percorso agility: la prima è stata inaugurata a luglio presso il parco; il secondo sarà realizzato nei prossimi mesi. Il nostro obiettivo è migliorare, insieme,la vita nel quartiere».