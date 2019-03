Rianimazione cardiopolmonare, corso Blsd per venti poliziotti della questura di Latina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dieci agenti della "volante" e dieci della "stradale" della Polizia di Stato – questura di Latina hanno conseguito il certificato di operatore Blsd (Basic life support and defibrillation) al termine del corso che si è svolto in collaborazione con l’associazione Latina Cuore. Un'iniziativa che si è svolta «al fine di acquisire le conoscenze relative alle manovre di rianimazione cardiopolmonare, anche con l’uso di defibrillatore».Al termine del corso ai partecipanti è stata consegnata la certificazione di operatore Blsd alla quale farà seguito l’iscrizione di operatore presso l’Azienda regionale emergenza sanitaria 118 della Regione Lazio.«Il progetto - informano dalla Questura - rientra in una più ampia campagna di sensibilizzazione sul tema della diffusione e dell’utilizzo dei defibrillatori, condotto in sinergia con il Comune nell'ambito dell'iniziativa Latina città cardioprotetta, grazie alla quale è prevista l’installazione di dieci defibrillatori sul territorio comunale».Il corso è stato realizzato a costo zero, avvalendosi anche della collaborazione del medico superiore della Polizia di Stato Cristiano Cardarello e del medico Paolino La Marca, responsabile istruttore dell’associazione “Latina Cuore”