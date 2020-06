Renzo Di Falco, dalla radio alla tv con “Il Serialista”

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Unire la propria professione di conduttore radiofonico e la grande passione per le serie televisive., latinense doc e voce di Rds, è riuscito a realizzare un nuovo format per IGTV e, in versione televisiva, per Fox. “Il serialista” è una formula agile, 4 minuti, dedicati alle serie più interessanti nell’immensa offerta delle Tv on demand, generaliste e satellitari.«Ho voluto mettere a frutto la mia grande passione per le serie - racconta- realizzando questo progetto che mi sta dando tante soddisfazioni. Arrivano adesso due nuovi episodi dedicati in particolare ai doppiatori, un ruolo riscoperto nel recente lockdown che ha impedito il doppiaggio di molte serie che sono andate in onda in lingua originale».Renzo è unodi lunga esperienza. Dopo anni di attività a Latina è oggi uno dei conduttori di Rds ma anche voce pubblicitaria di numerose campagne radiotelevisive nazionali. Dopo una serie di esperienze nel doppiaggio di serie tv e voiceover di documentari, ha condotto “Rds Challenge” in collaborazione con Mkers ed è stato tra gli influencer della seconda edizione di Kudos su Rai4 nel 2017.«Sono anche un gran divoratore di serie tv di tutti i generi - racconta Renzo e per questo ho lanciato il format "Il Serialista" sulla sua IGTV che è diventato poi un programma originale in onda sui canali Fox. Con una formula agile e smart parlo dei titoli che mi hanno colpito di più, con la “rigorosa” promessa di non fare spoiler».Si tratta di una “guida alla visione” ragionata con i consigli per arricchire al meglio la propria library telefilmica. Tra gli ospiti delle due nuove puntate Mirko Cannella (voce di Rio de La Casa di Carta), Massimo Lopez (voce di Homer Simpson e di Jane The Virgin), Sabrina Duranti (Lorna Morello di Orange Is The New Black, Eve di Killing Eve e Cristina Yang di Grey’s Anathomy).