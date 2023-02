Relazione finisce male: 60enne denunciato da un 35enne per stalking

Un 60enne di Aprilia è stato iscritto nel registro degli indagati con l’accusa di stalking nei confronti di un 35enne con il quale aveva avuto una relazione che si era poi chiusa. Secondo la denuncia presentata ai carabinieri dalla parte offesa l’uomo, sposato e con figli, avrebbe messo in atto una serie di comportamenti persecutori – appostamenti, messaggi, pedinamenti – tali da rendergli la vita impossibile. Tanto che la Procura ha chiesto e ottenuto dal gip del Tribunale La Rosa un provvedimento di divieto di avvicinamento dell’indagato al suo ex amante. Nell’interrogatorio di questa mattina il 60enne ha ammesso la relazione ma negato gli atti persecutori spiegando che il rapporto si era concluso in modo pacifico e con il consenso di entrambi.